Amerikaanse kogelstoter Ryan Crouser verbetert 31 jaar oude wereldrecord

Samenvatting Verstappen verwacht dat het close wordt: ‘Maar hebben goede snelheid in de motor’

18 juni Het duurde even, maar in de loop van de tweede vrije training vond Max Verstappen dan toch zijn draai in Frankrijk. En hoewel Mercedes er beduidend beter voor lijkt te staan dan de voorbije raceweekeinden, heeft de Nederlander er vertrouwen in dat hij de strijd met ze kan aangaan. ,,Ik verwacht dat het dicht op elkaar gaat zitten.”