Amerikaanse voetbalsters trouwen na topjaar in Miami

VIDEO De Zwaan ondanks heerlijke comeback onderuit in thriller tegen Wright

28 december De WK-droom van Jeffrey de Zwaan is in de vierde ronde uiteengespat. The Black Cobra leek al na drie sets in de touwen te hangen tegen Peter Wright (3-0), vocht zich knap terug, maar zag de Schot in de beslissende set via een tiebreak alsnog aan het langste eind trekken (4-3). Door de uitschakeling van De Zwaan is Michael van Gerwen de enige overgebleven Nederlandse troef in Londen.