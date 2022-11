Amerikaanse zakenkrant: ‘Netflix aast op uitzendrechten sport’

Vooral ook omdat het niet tegen iedere prijs de rechten in handen wil krijgen. Ook zou Netflix een poging hebben gewaagd om de streamingrechten van de Formule 1 in handen te krijgen.

Netflix zou ook een bod hebben overwogen op een reeks andere evenementen, waaronder de Britse rechten op de WTA tennistour (vrouwen) en wielerwedstrijden, aldus de bronnen. Ook zouden leidinggevenden van Netflix, in een poging om de steeds oplopende kosten van het bieden op sportrechten te omzeilen, geboden hebben op lager gerangschikte competities, zo valt te lezen. Zo was het bedrijf naar verluidt eind vorig jaar in gesprek om de World Surf League te kopen, maar de onderhandelingen liepen stuk omdat de twee organisaties het niet eens konden worden over een prijs.



De vermeende pogingen van Netflix om in de wereld van sport actief te worden komt op een moment dat veel van zijn streaming-rivalen veel geld hebben uitgegeven voor de toegang tot belangrijke sportevenementen. Amazon Prime Video is nu de thuisbasis van Thursday Night Football van de NFL, terwijl Apple TV+ en Peacock van Comcast vorig seizoen de exclusieve rechten hadden om specifieke Major League Baseball-wedstrijden te streamen.