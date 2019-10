Andere tijden voor zelfbewust Ajax: Valencia vol ontzag

Dit kan PSV van Rosenborg verwachten in de Europa League

9:05 Dé topclub van Noorwegen, die ooit het sterrenensemble van Real Madrid versloeg. Maar ook een ploeg die dramatisch aan het seizoen begon en vierde staat in de Noorse Eliteserien. Dat is wat PSV donderdag (21.00 uur) in de groepsfase van de Europa League kan verwachten van Rosenborg BK.