Anderson en Isner na marathonpartij: Tijd voor verandering

6 uur en 36 minuten! Anderson na episch gevecht tegen Isner naar finale op Wimbledon

13 juli Kevin Anderson heeft na een thriller tegen John Isner voor de tweede keer in zijn loopbaan de finale behaald van een Grand Slam-toernooi. Na de finale van de US Open vorig jaar bereikte de 32-jarige Zuid-Afrikaan na een bizarre slijtageslag van ruim zesenhalf uur vanavond de finale van Wimbledon: 7-6, 6-7, 6-7, 6-4, 26-24. Het was de langste halve finale ooit op Wimbledon en de op een na langste partij ooit in Londen.