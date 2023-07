André Onana zwaait af bij Inter en spreekt zich al uit over Manchester United: ‘Erik ten Hag is een mentor voor mij’

Doelman André Onana heeft in een interview met La Gazzetta dello Sport alvast vooruitgekeken naar zijn aanstaande transfer naar Manchester United. ,,Het is belangrijk om eerlijk te zijn en de waarheid te vertellen”, zegt Onana. ,,Ik ben iemand die altijd nieuwe uitdagingen wil. In de Premier League spelen voor een club als Manchester United is niet te weerstaan. Alle partijen willen dat dit gebeurt.”

De nu 27-jarige Onana verruilde Ajax vorig jaar voor Internazionale. Met die club won hij afgelopen seizoen de Coppa Italia en bereikte hij de finale van de Champions League, die werd verloren van Manchester City. ,,Je wil niet weten hoe graag ik die beker naar Milaan had gebracht en had willen vieren met de fans. We waren dichtbij. Ik hoop dat ik de Champions League kan winnen met Manchester United, maar ik hoop ook dat Inter de finale opnieuw bereikt en die wint. Alle fans verdienen dat.”

De keeper uit Kameroen tekent binnenkort een contract bij Manchester United. ,,Ik kijk ernaar uit on dit nieuwe avontuur te beginnen met een coach die als een mentor is voor mij”, zo verwijst hij naar zijn voormalige Ajax-coach Erik ten Hag, die ManUnited nu leidt. ,,Ik sluit me aan bij een grote club in een grote competitie en met een enorme geschiedenis net als Inter. Ik begin van onderop en zal de fans laten zien wie ik ben.”

Onana wordt volgens het Britse medium Sky Sports de op twee na duurste keeper ooit, met een transfersom van maximaal zo’n 55 miljoen euro. Hij kwam zondag tot een persoonlijk akkoord met Manchester United. Daarvoor riep de doelman uit Kameroen de hulp in van oude bekende Yalcin Sarica. De Haarlemse zaakwaarnemer streek zaterdag en zondag de laatste plooien glad met de leiding van de club uit Manchester.

Daardoor ligt inmiddels een langdurig contract klaar voor Onana op Old Trafford. Zijn handtekening, en daarmee de hereniging met Ten Hag, volgt vandaag of morgen. United nadert immers ook een akkoord met Inter over een transfersom en de constructie van de betaling daarvan. Onana had bij Inter nog een contract tot medio 2027. Mogelijk vliegt hij vandaag al met Manchester United mee naar de Verenigde Staten voor een trainingskamp, inclusief oefenduels tegen Arsenal, Wrexham en Real Madrid.

Vorig jaar maakte Onana nog transfervrij de overstap van Ajax naar de Italiaanse topclub, met wie hij vorige maand nog de Champions League-finale verloor van City, de andere club uit Manchester. Bij de club uit Milaan speelde hij 41 wedstrijden en won hij de Italiaanse beker en de Italiaanse supercup.

Ten Hag heeft goede herinneringen aan de samenwerking met Onana. Hij stelde de keeper 145 keer op in zijn tijd bij Ajax. Samen werden ze drie keer kampioen van Nederland, wonnen ze twee KNVB bekers en een Johan Cruijff Schaal. Ook bereikten ze de halve finales van de Champions League in het seizoen 2018/2019.

Opvolger van David de Gea

Bij United moet de 34-voudig international van Kameroen de opvolger van David De Gea, wiens contract na lang wikken en wegen niet werd verlengd. De Gea, die in de zomer van 2011 Edwin van der Sar opvolgde, keepte in twaalf jaar liefst 545 wedstrijden voor Manchester United.



Ten Hag hoopt zijn voormalige keeper voor of tijdens de jaarlijkse trip naar de Verenigde Staten weer in de armen te kunnen sluiten. De selectie van Manchester United, waar de internationals afgelopen week allemaal zijn aangesloten na hun vakanties, reist komende week af naar de Verenigde Staten.

Volledig scherm André Onana tijdens zijn laatste training bij Inter, vorige week. © Getty Images

Daar speelt de Engelse recordkampioen oefenwedstrijden tegen Olympique Lyon, Arsenal, Wrexham, Real Madrid en Borussia Dortmund. Daarna keert United terug naar Europa, waar nog oefenwedstrijden tegen RC Lens (op Old Trafford) en Athletic Bilbao (in Dublin) worden gespeeld. Op maandag 14 augustus begint United aan het nieuwe seizoen in de Premier League met de thuiswedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers.

De Gea was de laatst overgebleven speler die nog onder Sir Alex Ferguson heeft gespeeld. Manchester United werd in het seizoen 2012/2013, het laatste onder Ferguson, voor het laatst kampioen van de Premier League. Over het vertrek van De Gea zei trainer Erik ten Hag het volgende: ,,Je hebt kwaliteit en karakter nodig om een wedstrijd te spelen voor Manchester United. Als je dat dan 545 keer in twaalf jaar doet, is dat een bijzondere prestatie. Zeker voor een keeper, die elke wedstrijd in de schijnwerpers staat. Hij zal altijd herinnerd worden als een van de beste keepers in de geschiedenis van de club.”