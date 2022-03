Andy Murray doneert prijzengeld tot het einde van het jaar aan Oekraïense kinderen

Strafzaak rond Quincy Promes uitgesteld in afwachting van beslissing hof over aanklacht

Het slachtoffer in de strafzaak tegen Quincy Promes wil dat het Openbaar Ministerie de voetballer vervolgt voor een poging tot moord in plaats van poging tot doodslag. De advocaat van het slachtoffer dat in zijn knie is gestoken is daarvoor een procedure gestart bij het gerechtshof om de aanklacht te verzwaren. Dit leidt tot uitstel van de strafzaak.

18:15