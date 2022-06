Andy Murray hoopt terug te keren op Wimbledon: ‘Onmogelijk plannen maken met metalen heup’

De tweevoudig winnaar van het Engelse grandslamtoernooi (2013 en 2016) werd woensdagavond al in de tweede ronde uitgeschakeld door de Amerikaan John Isner, zijn vroegste uitschakeling ooit op het gras in Londen.

Murray kreeg bij de BBC de vraag of hij volgend jaar weer van de partij is. ,,Ik weet het gewoon niet. Het is extreem moeilijk om aan de lange termijn te denken. Zo lang mijn lichaam het aankan, wil ik meedoen. Ik voel dat ik nog steeds op het hoogste niveau mee kan tegen de beste spelers. Maar het is onmogelijk om plannen voor de lange termijn te maken als je een metalen heup hebt”, zei Murray.

,,Gezien de problemen die ik de afgelopen jaren met mijn lichaam heb gehad, is het al moeilijk om voorspellingen te doen voor de korte termijn. Laat staan voor over een jaar. Het is niet makkelijk om mijn lichaam in optimale conditie te houden.”

Volledig scherm Andy Murray staat de pers te woord na zijn nederlaag. © AFP

De voormalig nummer 1 van de wereld werd in 2018 geopereerd aan een heup, maar de fysieke klachten bleven. Begin 2019 volgde een nieuwe operatie. Met het nodige metaal werd de heup verstevigd. Murray won sindsdien één ATP-titel, eind 2019 in Antwerpen.

De Brit heeft zich wel weer opgewerkt tot halverwege de top 100 van de wereldranglijst, maar het is nog niet genoeg om op de grandslams tot de geplaatste spelers te behoren. ,,Ik moet mijn ranking verbeteren en zorgen dat ik geplaatst ben, want dan ontloop ik de topspelers en gevaarlijke jongens vroeg in de toernooien”, zei Murray, de huidige nummer 52 van de wereld.