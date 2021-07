Andy Murray laat ook met kunstheup zien dat hij op Wimbledon tot prachtige dingen in staat is

Wimbledon Van de Zandschulp laat kansen liggen tegen Berrettini: ‘Vond zelfs dat ik af en toe beter was’

1 juli Botic van de Zandschulp is in de tweede ronde van Wimbledon uitgeschakeld. Hij verloor van Matteo Berrettini. De Italiaanse nummer 7 van de plaatsingslijst won in drie sets, 6-3 6-4 7-6 (4) van de Nederlander.