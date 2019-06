Andy Murray viert rentree met dubbelzege op Queen’s

Waterpo­loërs weten Roemenië nu wél te verslaan

22:05 De Nederlandse waterpolomannen hebben in een oefenwedstrijd gewonnen van Roemenië. In het Valleibad in Veenendaal versloeg het team van bondscoach Harry van der Meer Roemenië met 11-7. De periodestanden waren 4-4 2-0 2-1 3-2.