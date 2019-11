Angeliño, basisspeler bij Manchester City, via PSV richting de wereldtop

Veel PSV-supporters zagen hem eind juni met pijn in het hart vertrekken. Eindelijk had de Eindhovense club een linksback die jaren mee leek te kunnen, maar op dat soort momenten zijn de wetten van de huidige internationale voetbalpiramide meedogenloos. Angeliño groeide in Eindhoven in één seizoen uit tot een van de beste voetballers van de eredivisie en kreeg een niet te weigeren aanbod van zijn vorige club Manchester City. Bij de peperdure brigade van Pep Guardiola moest hij even wachten op zijn debuut, maar inmiddels is de 22-jarige Spanjaard op stoom gekomen.