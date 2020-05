Anti-coronavaccin en dubieuze watertheorie: kritiek op Djokovic neemt toe

Novak Djokovic die uitspraken doet die bepaald niet tot het algemene gedachtegoed horen: het mag geen verrassing heten. En, vooropgesteld, er is niets mis met een afwijkend standpunt. Maar in deze tennisloze tijden schieten zijn theorieën steeds vaker in het verkeerde keelgat bij critici. Zijn omstreden afwijzing van het coronavaccin kreeg nog eens een dubbele lading toen zijn vrouw Jelena er een schepje bovenop deed. Zij deelde een video op social media die het coronavirus verbond aan 5G-straling, ook in Nederland een welbekende complottheorie. Instagram gaf haar post het label ‘fake news’ mee.