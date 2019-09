Antwerp krijgt forse boete na tumult tegen AZ, Bolat flink geschorst

RKC Waalwijk mist mogelijk drie verdedi­gers tegen Sparta

16:28 RKC Waalwijk lijkt het zaterdagavond bij de uitwedstrijd tegen Sparta zonder een paar verdedigers te moeten stellen. Paul Quasten en Henrico Drost zijn zeker absent. De inzetbaarheid van Ingo van Weert is nog twijfelachtig. Het drietal moest de laatste training op weg naar de uitwedstrijd in Rotterdam laten schieten en dat is meestal geen goed teken.