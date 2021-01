Arantxa Rus buigt diep voor veterane Venus Williams

Voor Rus (30) was het haar tweede toernooi van het jaar; begin deze maand verloor ze in de eerste ronde in Abu Dhabi. De Westlandse is rechtstreeks toegelaten tot het hoofdschema van de Australian Open, die 8 februari van start gaan. Williams, de mondiale nummer 80 die in haar carrière onder andere vijf keer Wimbledon won, kwam sinds Roland Garros, vier maanden geleden, niet meer in actie.



Het was niet dat Rus geen kansen kreeg tegen Williams. Ze liet in de eerste set zeven mogelijkheden onbenut om Williams te breken.