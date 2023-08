Arantxa Rus in razend tempo door naar kwartfinales op Gran Canaria

De 32-jarige Rus boekte eerder deze week alweer haar vijftigste overwinning van het jaar, waar ze in het hele vorige seizoen ‘maar’ tot 46 zeges kwam. Inmiddels staat de teller dus al op 51. In Maspalomas brak ze tegenstander Brancaccio vanochtend keer op keer. De veel lager geplaatste Italiaanse had daardoor geen schijn van kans.

Dit jaar won Rus ook al de kleinere toernooien in La Bisbal d’Emordà, Den Haag, Contrexéville en Anapoima. Momenteel bezet de Nederlandse de 42ste positie op de wereldranglijst, haar hoogste ooit. Door haar goede prestaties in 2023 is Rus al rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi van de US Open. Het grandslamtoernooi in New York begint eind augustus.