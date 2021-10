Arantxa Rus kansloos tegen powertennis van Kvitova

Samenvatting Slordig Oranje komt met de schrik vrij in Letland, WK stap dichterbij

8 oktober Het was een wedstrijd om snel weer te vergeten, maar in Riga zette Oranje weer een belangrijke stap richting kwalificatie voor het WK 2022 in Qatar. In een plichtmatig duel met Letland was Davy Klaassen wederom van doorslaggevende waarde: 0-1. Goed nieuws kwam er vanuit Istanboel, waar Turkije en Noorwegen met 1-1 gelijkspeelden.