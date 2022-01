Arantxa Rus komt in thriller tegen Zidansek nipt tekort

Arantxa Rus is er na een thriller tegen Tamara Zidansek net niet in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede ronde van de Australian Open. Ze verloor in drie sets van de Sloveense, 29ste op de WTA-ranking. Rus, zelf 65ste, had kansen genoeg op de zege. Ze won de eerst set en leidde in set twee én zelfs aan het einde van set 3, maar gaf de voorsprong in een zinderende matchtiebreak toch uit handen: 3-6, 6-3, 7-6 (8).

Rus stond met 6-3 en 2-0 voor en kreeg twee breakpoints om er 3-0 van te maken. Die verzilverde ze niet, waarna de Sloveense steeds beter in de wedstrijd kwam. Na 2 uur en 27 minuten benutte Zidansek pas haar vierde wedstrijdpunt. Gedesillusioneerd gooide Rus haar racket richting haar stoel.

Kort daarvoor had Zidansek op eigen opslag al drie matchpoints onbenut gelaten. Ze stond met 40-0 voor en Rus leek niet meer te geloven in de overwinning. Desondanks werd het duel op baan 17 van Melbourne Park nog verlengd. Rus was bij 6-5 en 30-30 twee punten verwijderd van de zege, maar een wedstrijdpunt kreeg ze niet.



Ook op de laatste zes grand slams die Rus speelde, bleef ze telkens in de openingsronde steken. In 2020 won ze op de Australian Open voor het laatst een partij op het hoogste podium. Op een lager niveau was Rus de afgelopen jaren een stuk succesvoller, waardoor ze weer dicht bij haar hoogste ranking van 61 is.

Volledig scherm Arantxa Rus. © AP

Rus was het seizoen al begonnen met een nipte nederlaag. In Sydney wist ze vorige week tegen Petra Kvitova twee wedstrijdpunten niet te benutten.

Op de openingsdag werd Arianne Hartono al uitgeschakeld in het vrouwentoernooi. Daardoor is Nederland alleen nog vertegenwoordigd bij de mannen. Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp staan in de tweede ronde.

