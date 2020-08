Arantxa Rus laat Serena Williams ontsnappen na thriller

Rus, nummer 72 van de wereld, maakte het Serena Williams heel lastig. Ze had zelfs een setpunt in de tiebreak van de eerste set, die nipt naar Williams ging, en was in set twee gewoon een stuk beter. Serena Williams, die de komende weken in New York op jacht gaat naar haar 24ste Grand Slam-zege, maakte de hele partij een vermoeide indruk. Maar een slordige opslagbeurt van Rus, die via het kwalificatietoernooi van Cincinnati doordrong tot het hoofdtoernooi, bij het begin van de derde set gaf Williams nieuwe moed. Ze brak Rus en liep uit naar 4-1 en 2-5, waarna Rus vijf games op rij pakte en bij 6-5 zelfs mocht serveren voor de wedstrijd. Williams brak Rus echter en sloeg in de tiebreak vervolgens genadeloos toe.