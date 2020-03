Arantxa Rus nadert hoogste WTA-positie ooit

Rus heeft door de stijging van zes plaatsen haar hoogste positie ooit op de WTA-ranking weer in het vizier. Op 13 augustus 2012 stond ze op plek 61. Acht jaar later gloort die positie de komende maanden opnieuw.



Kiki Bertens kukelde een plaatsje. De beste speelster van Nederland, die afgelopen week niet in actie kwam, zag Elina Svitolina door haar finaleplaats in Mexico langszij komen. Bertens is nu de nummer 7 van de wereld.