Arantxa Rus niet opgewassen tegen nummer negen van de wereld Maria Sakkari in Madrid

FC Den Bosch gaat en móét er nog heel veel veranderen: 'Spelers worden niet beter als ze Netflix kijken'

Blij? Nee, Tomasz Kaczmarek (38) is niet ineens een gelukkige trainer, nu FC Den Bosch een keer heeft gewonnen. Sterker nog: hij is en blijft kritisch na de 0-1 zege van zijn ploeg bij Roda JC. ,,Kijk naar waar we nu staan: 18de. Het is de mentaliteit van zwakke teams om blij te zijn na één zege.”