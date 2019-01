Arantxa Rus verliest finale ITF-toernooi Singapore

Rus had in de halve finale gewonnen van de Belgische Greet Minnen, die een ronde eerder verantwoordelijk was voor de uitschakeling van Richèl Hogenkamp. De twee Nederlandse tennissters stonden bijna twee weken geleden tegenover elkaar in de eerste ronde van de kwalificaties voor de Australian Open, toen met Hogenkamp als winnares. De Doetinchemse strandde in de laatste kwalificatieronde voor het eerste grandslamtoernooi van het jaar.