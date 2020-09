Arantxa Rus zet zegereeks in Rome ook door in hoofdtoernooi

Het was Rus’ derde zege in Rome. In het kwalificatietoernooi ontdeed de tennisster uit Monster zich al op overtuigende wijze van Timea Babos (6-0, 6-1) en Liudmila Samsonova (6-1, 6-3). In de tweede ronde stuit Rus op de als 12de geplaatste Marketa Vondrousova. De nummer 19 van de wereld versloeg eerder vanmiddag de Japanse Misaki Doi in drie sets (6-1, 4-6, 6-4).



Rus haalde vorige maand als qualifier op het WTA-toernooi van Cincinnati de tweede ronde, waarin ze het nipt moest afleggen tegen Serena Williams. Op de US Open werd de nummer 68 van de wereld vervolgens direct uitgeschakeld.