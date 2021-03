Arbitrale blunder bij RKC reden protocol aan te passen: scheidsrechter moet zelf gaan kijken

Als een scheidsrechter een overtreding die rijp is voor een strafschop of rode kaart zelf niet heeft waargenomen, wordt het vaste prik dat hij op eigen initiatief de beelden terug gaat kijken. Ongeacht wat het oordeel is van de VAR. Dat is tenminste het voorstel van scheidsrechtersbaas Dick van Egmond, zo zei hij zondagavond bij ESPN.

Niet gewend

Achteraf verklaarde hij dat hij wel gebruik had moeten maken van de mogelijkheid om zelf een ‘review’ aan te vragen. ,,In het protocol is duidelijk aangegeven dat dat mag. Gezien het tijdstip in de wedstrijd en de stand had ik dat zeker moeten doen. Maar wij zijn niet gewend om zelf naar de kant te gaan. Dat is ook niet helemaal de bedoeling, dat willen we niet te vaak. Het is ook maar de vraag wat je gaat zien. Dat is een lastige situatie. maar hier was het de beste optie geweest”, zei Van der Eijk zaterdagavond tegenover het Brabants Dagblad.