Argentijn Schwartzman wint ATP-toernooi van Rio de Janeiro

Nabeschouwing PSV in extase na zege in gevreesde Kuip

16:23 Als PSV in april of mei met de schaal op het Stadhuisplein staat, is zondagmiddag een heel cruciaal moment geweest. In plaats van het gevreesde puntenverlies bij Feyenoord, won PSV met 1-3. Dik verdiend, want PSV was vanaf de eerste seconde de baas op het vooraf zo gevreesde terrein. Minstens zo belangrijk nieuws kwam er uit Amsterdam, waar Ajax in eigen huis twee punten liet liggen. Door de remise tegen ADO Den Haag is de voorsprong van PSV weer zeven punten en ligt de ploeg nu echt op koers voor de 24ste landstitel.