Argentijnse spits Pratto op weg naar Feyenoord

Met de huur van Pratto gaat een wens Dick Advocaat in vervulling, want voorin is de spoeling dun. Nicolai Jørgensen is ver van zijn topvorm verwijderd en bovendien blessuregevoelig, Robert Bozeník is op de weg terug en de jonge Naoufal Bannis is nog niet klaar voor het grote werk. Eerder was Cenk Tosun, die weg mag bij Everton, in beeld maar hij blijkt veel te duur te zijn voor Feyenoord.