Arianne Hartono en Jesper de Jong beginnen goed aan kwalificatie US Open

Tiener Niels Laros heeft in WK-finale 1500 meter niets te verliezen: ‘Niet bang mijn ellebogen te gebruiken’

Na tien jaar staat er weer een Nederlandse man in een WK-finale op een looponderdeel: Niels Laros, een pas 18-jarige jongen. Vanavond loopt hij het slotstuk van de 1500 meter. Het is een megatalent, opgegroeid in een hardloopnest. ,,Ik loop nu tegen gasten die ik vorig jaar nog op tv zag.”