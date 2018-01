Arsenal en Manchester United maken ruil Sánchez-Mkhitaryan officieel

Sánchez kwam in de zomer van 2014 voor 42,5 miljoen euro over van FC Barcelona. Hij was in 166 wedstrijden goed voor tachtig doelpunten en 46 assists. Eerder speelde Sánchez ook nog voor Cobreloa, Colo-Colo, River Plate en Udinese. Met Arsenal won hij in zijn eerste wedstrijd de Charity Shield en daarna nog twee keer de FA Cup, maar nooit deed hij serieus mee om de titel in de Premier League.

Alexis Sánchez.

Alexis Sánchez viert de winst van de FA Cup in 2017. Vorig seizoen eindigde Arsenal als zesde en daar staat de ploeg van Arsène Wenger nu weer. Het gat met de vierde plaats (deelname aan de Champions League) is nu al acht punten, het gat met koploper Manchester City zelfs 23 punten. Voor Sánchez genoeg reden om zijn contract bij Arsenal niet te verlengen. Aan Arsenal was de keuze: houden we de Chileen nog een halfjaar bij ons of proberen we nog wat aan hem te verdienen? De Londenaren kozen dus voor dat laatste.

Daarmee komt de Chileen in een flinke lijst aan spelers die Arsenal de afgelopen jaren verkocht aan rivaliserende clubs in de Premier League. Tien jaar geleden vertrok Ashley Cole al naar stadsrivaal Chelsea, maar vooral Manchester bleek een populaire bestemming voor topspelers sinds Arsenal in 2006 verhuisde van Highbury naar het Emirates Stadium. Kolo Touré (2009), Emmanuel Adebayor (2009), Gaël Clichy (2011) en Samir Nasri (2011) vertrokken naar Manchester City.

Emmanuel Adebayor juicht provocerend voor het vak met Arsenal-supporters op 12 september 2009. De Togolese spits maakte enkele maanden eerder de overstap van Arsenal naar Manchester City. Robin van Persie vertrok in de zomer van 2012 voor 30 miljoen euro ook van Arsenal naar Manchester United, waar hij in zijn eerste seizoen onder Sir Alex Ferguson zijn enige landstitel behaalde. Wenger beloofde destijds aan de supporters dat er in de toekomst geen spelers meer van Arsenal naar andere topclubs in Engeland zouden vertrekken, maar die belofte kon hij niet waarmaken. Afgelopen zomer verkocht Arsenal ook middenvelder Alex Oxlade-Chamberlain nog voor 38 miljoen euro aan Liverpool en eerder deze week trok aanvaller Theo Walcott na twaalf jaar bij Arsenal voor 23 miljoen euro naar Everton.

Tegenover al die vertrekkende spelers staat nu de komst van Mkhitaryan. De Armeniër kwam in 2016 van Borussia Dortmund naar Manchester United, maar wist daar nooit onomstreden te worden. Dit seizoen kwam hij in vijftien van de 24 competitiewedstrijden in actie, daarin wist de aanvallende middenvelder één keer te scoren. Bij Arsenal vormt hij de eerste bouwsteen voor wat een nieuw, succesvol elftal moet worden. Want dat er in het Emirates Stadium de komende periode nog veel staat te gebeuren, is wel zeker.

Aflopende contracten voor trio middenvelders

Net als bij Sánchez het geval was, beschikken namelijk ook middenvelders Jack Wilshere, Santi Cazorla en Mesut Özil over aflopende contracten bij Arsenal. Zij lopen komende zomer zeer waarschijnlijk gratis de deur uit. Het zorgt voor veel onvrede onder de fans, die weinig tot geen ambitie proeven bij Wenger en het bestuur van de club. De onvrede onder de fans komt vooral duidelijk naar voren op het YouTube-kanaal ArsenalFanTV, waar supporters vrijwel wekelijks hun gal spuien op Wenger en het beleid van de club (zie onder).