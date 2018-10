Arsenal heeft smaak te pakken

Sokratis Papastathopoulos, Emile Smith-Rowe en Matteo Guendouzi kwamen in Bakoe tot scoren. Eerder won de Londense club thuis met 4-2 van Vorskla Poltava uit Oekraïne. Arsenal begon met twee nederlagen in de competitie zwak aan het eerste seizoen onder de nieuwe coach Emery, de opvolger van Arsène Wenger. De 'Gunners' wonnen daarna echter al hun wedstrijden, inmiddels acht in getal. Arsenal leidt in poule E met zes punten, gevolgd door Sporting (ook zes), Vorskla Poltava en Qarabag (beide nul).

In de andere groepswedstrijd won Sporting Portugal op verrassende wijze met 2-1 bij Vorskla Poltava. De bezoekers kwamen pas in de laatste minuut en in de extra tijd tot scoren via Fredy Montero en Jovane Cabral. Bij Sporting ontbraken de Nederlandse aanvallers Bas Dost en Luc Castaignos. Nemanja Gudelj (ex-Ajax) bleef op de bank.

In groep F kon AC Milan pas in de slotfase afstand nemen van het Griekse Olympiakos: 3-1. Invaller Patrick Cutrone (twee) en Gonzalo Higuaín kwamen tussen de 70ste en 79ste minuut tot scoren. In de andere groepswedstrijd versloeg Real Betis op eigen veld het puntloze F91 Dudelange met 3-0. Milan staat op zes punten en Real Betis op vier in poule F.



In groep B incasseerde trainer Rini Coolen met de Noorse club Rosenborg de tweede nederlaag: 1-3 tegen RB Leipzig.