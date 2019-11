Arsenal stelt ook flink teleur in Portugese regen

De messen werden al geslepen door de Engelse tabloids, maar in de 80ste minuut was daar dan toch plots het doelpunt voor Arsenal. De enige doelpoging van Arsenal in de hele wedstrijd was daarmee ook direct raak. De Duitse verdediger Shkodran Mustafi kopte bij de tweede paal knap binnen uit een vrije trap van Nicolas Pépé, de Ivoriaanse recordaankoop van Arsenal. Twee weken geleden was hij nog de redder namens Arsenal, want zijn twee rake vrije trappen in de blessuretijd zorgde toen voor een zwaarbevochten 3-2 zege op de Portugese subtopper Vitória.



Nu leek de goal van Mustafi genoeg voor de zege, maar Vitória had gezien alle kansen minimaal recht op een puntje en bleef in de slotfase dan ook vechten voor de gelijkmaker. De meer dan verdiende 1-1 viel in de 91ste minuut. Na een mooie actie van Marcus Edwards (vorig seizoen nog speler van Excelsior) was het de Braziliaanse spits Bruno Duarte die met een omhaal scoorde.