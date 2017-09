Arsenal trapt uur later af vanwege enorme massa Duitse fans

LIVE: Sterk Vitesse op weg naar pauze met voorsprong

21:47 • Israëlische arbiter Liran Liany leidt treffen in Gelredome • Lazio zonder vaste krachten Lucas Leiva en Ciro Immobile • Zulte Waregem - Nice andere duel in de groep • Vitesse voor eerst in 15 jaar weer Europees