Arsenal verhuurt Nederlands talent, Bologna verlengt met Oranje-international

Tennisfan onderneemt juridische stappen na beschuldi­ging Kyrgios over ‘700 drankjes’

Een toeschouwer die deze zomer aanwezig was bij de finale van Wimbledon tussen Novak Djokovic en Nick Kyrgios gaat juridische stappen ondernemen tegen Kyrgios, De tennisser beschuldigde de bezoeker ervan dat ze dronken was en ‘zevenhonderd drankjes’ had genuttigd.

14:00