AS Roma-coach José Mourinho windt zich op over veld Vitesse: ‘Heb dit nog nooit meegemaakt in Nederland’

José Mourinho heeft in een opmerkelijk korte persconferentie zijn frustraties geuit over het veld van Vitesse. De Portugese trainer van AS Roma heeft naar eigen zeggen nog nooit zo’n slechte grasmat meegemaakt in Nederland.

Mourinho beantwoordde op zijn perspraatje een dag voor de clash tussen Vitesse en AS Roma in de achtste finales van de Conference League slechts drie vragen. Nadat hij had teruggeblikt op de laatste competitiewedstrijd (1-0-zege op Atalanta) en vertelde dat Leonardo Spinazzola de enige afwezige speler is tegen Vitesse, begon hij over het veld.

,,Ik heb zojuist een slechte ervaring gehad”, zei Mourinho. ,,Ik heb even naar het veld gekeken en dat stemde me zeer droevig. Ik kom al twintig jaar in Nederland en heb dit nog nooit meegemaakt. Ik ben goede velden gewend in Nederland. Dit veld is ongelofelijk. Ik weet niet wat er is gebeurd.”

Mourinho is op zijn hoede voor Vitesse. Hij is niet van plan om veel wijzigingen door te voeren in zijn opstelling, wetende dat de Arnhemse club dit seizoen al onder meer Tottenham Hotspur, Rapid Wien en RSC Anderlecht verraste.

,,Vitesse is een sterke tegenstander. En wij willen de Conference League winnen. In deze fase van het toernooi wordt elk klein foutje afgestraft. We verkeren in een goede vorm, zijn al vier wedstrijden op rij ongeslagen, dus ik heb vertrouwen in een goed resultaat.”

Mourinho heeft goede ervaringen met het Nederlandse voetbal. ,,Ik heb aan het begin van mijn trainerscarrière bij FC Barcelona met Louis van Gaal mogen samenwerken. Dat was mijn eerste kennismaking met de Nederlandse voetbalschool. Ik heb veel van hem opgestoken en ben daar voor eeuwig dankbaar voor.”