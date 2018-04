AS Roma heeft geen goed woord over voor Makkelie

Barcelona verschaft zich riante uitgangspositie tegen AS Roma

4 april FC Barcelona heeft riant zicht op een plaats bij de laatste vier in de Champions League. De winnaar van het belangrijkste clubtoernooi in 2015 versloeg in Camp Nou met het nodige fortuin AS Roma met 4-1 en kan redelijk onbezorgd naar Rome afreizen. De thuisploeg kwam door twee eigen doelpunten goedkoop aan een 2-0-voorsprong en leek na een treffer van Gerard Piqué op rozen te zitten.