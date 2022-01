Ashleigh Barty triomfeert op Australian Open, maar ze had haar droom al eerder waargemaakt

Bossche vrouwen kronen zich in knotsgekke finale tot landskampi­oen zaalhockey

De vrouwen van HC Den Bosch hebben in een knotsgekke finale van het NK zaalhockey beslag gelegd op de landstitel. Vier minuten voor tijd stond Den Bosch nog met 0-2 achter tegen Hurley, maar twee minuten later was het plots 3-2. Den Bosch sleepte daarmee de tiende landstitel in de zaal in de clubgeschiedenis binnen.

14:46