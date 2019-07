Aston Villa tussen de Big Spenders, Benfica en Ajax verdienen het meest

Real Madrid leidt de dans in het miljoenenbal op de transfermarkt. Na het rampzalige vorige seizoen was het tijd voor een grote renovatie van de selectie van De Koninklijke, dat daarvoor nog drie keer op rij de Champions League won. Eden Hazard is met 100 miljoen euro de duurste aankoop van Real Madrid, maar de Spaanse topclub lijkt voorlopig nog niet klaar deze zomer. Ook opvallend is de 128 miljoen euro die Aston Villa, na twee jaar in het Championship terug in de Premier League, deze zomer al uitgaf. Aston Villa verkocht bovendien nog geen enkele speler, dus het is duidelijk dat de gewonnen play-off tegen Derby County op Wembley financieel enorm belangrijk is geweest voor de club uit Birmingham. Sevilla, waar technisch directeur Monchi na zijn periode bij AS Roma weer terug is, gaf ook al 124 miljoen euro uit aan 22 nieuwe spelers.



Real Madrid: 330 miljoen euro

Atlético Madrid: 243 miljoen euro

FC Barcelona: 237 miljoen euro

Juventus: 151 miljoen euro

Aston Villa: 128 miljoen euro

Borussia Dortmund: 127 miljoen euro

Sevilla: 124 miljoen euro

Bayern München: 118 miljoen euro

AS Roma: 98 miljoen euro

Manchester City: 90 miljoen euro