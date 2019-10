Astros verslaan Yankees van Gregorius en gaan naar World Series

Voor Didi Gregorius, de Nederlandse speler van de Yankees, betekende het verlies het mislopen van een plek in de World Series. Hij kende vorige week nog een droomstart met zijn ploeg, door de Astros in de eerste wedstrijd van de serie met 7-0 te verslaan. Oranje-international Gregorius droeg toen met een honkslag en een run bij aan de ruime overwinning.



De Astros maakten daarna gelijk in de series en vervolgens de leiding over. In de vijfde wedstrijd brachten de Yankees de spanning nog wel terug tot 3-2 in het voordeel van de ploeg uit Houston, maar vannacht was de homerun van Altuve de miljoenenploeg uit New York te machtig.



De best-of-sevenserie om de World Series gaat dinsdag van start met een thuiswedstrijd voor de Houston Astros.