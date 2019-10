Atalanta Bergamo geeft in 95ste minuut nog een punt weg in San Siro

WK atletiek Nu ook rel rond Samuel: ‘Ze hadden mij eigenlijk moeten wegsturen’

21:56 Jamile Samuel kwam er na haar uitschakeling in de halve finales van de 200 meter bij de WK eerlijk en open voor uit. Ze was ten onder gegaan aan de stress. Dat kwam door een akkefietje met haar vriend Rutger Koppelaar. De al uitgeschakelde polsstokhoogspringer was een dag eerder voor straf teruggestuurd naar huis.