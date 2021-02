Atalanta-coach blijft optimistisch: ‘Die 1-0 is niet eens zo slecht voor ons’

Wanpresta­tie van Willem II, ADO, scheids én VAR bij kelderkra­ker in Tilburg

24 februari Het is een pijnlijke conclusie: er was niks goed aan Willem II - ADO Den Haag. Beide ploegen presteerden ondermaats in de degradatiekraker, de scheidsrechter deed het zelfs nóg slechter en de VAR greep niet in waar dat moest. Het resultaat (1-1) was alleen goed voor hekkensluiter FC Emmen en nummer 15 RKC, niet voor de ploegen die gistermiddag op het veld stonden in Tilburg.