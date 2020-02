Atlanta United wint met 3-0 van Motagua

Video Recordgoal Mertens niet voldoende voor Napoli tegen Barcelona

25 februari Dries Mertens heeft zich in de recordboeken van Napoli gespeeld. Vanavond, in de wedstrijd tegen FC Barcelona (1-1), tekende hij voor de enige treffer namens de Italiaanse club. Daarmee is de 32-jarige Belg nu gedeeld topscorer allertijden van Gli Azzurri.