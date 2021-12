Atlético lachende derde na heet avondje in Porto, Real Madrid groepswinnaar

Atlético Madrid heeft na een ware veldslag in Porto een plek bij de laatste zestien van de Champions League afgedwongen. De ploeg van Diego Simeone moest winnen om tweede te worden achter Liverpool in groep B en slaagde hier in, ondanks een flink veldoverwicht van de Portugezen. Na 90 minuten stond er een geflatteerde 1-3 op het scorebord. AC Milan vocht in eigen huis voor de laatste kans, maar het verloor met 1-2 van Liverpool en eindigt op de laatste plaats in de poule.

Porto - Atlético Madrid

Een gelijkspel was genoeg geweest voor Porto om tweede te worden achter Liverpool. De Portugezen speelden echter aanvallend en kregen kansen genoeg. Met name spits Mehdi Taremi hielp echter een aantal grote mogelijkheden om zeep. Atlético beperkte zich tot verdedigen, maar kwam na een klein uur spelen uit het niets op voorsprong.

Een corner werd doorgekopt en bij de tweede paal was Antoine Griezmann er als de kippen bij om de openingstreffer binnen te lopen. Vanaf dat moment speelde Atlético precies het soort wedstrijd dat het prettig vindt, maar tien minuten later stond het ineens met tien man op het veld. Yannick Carrasco liet zich uitdagen en kreeg een directe rode kaart.

Lang kon Porto echter niet genieten van het overwicht. Drie minuten later kreeg Wendell namelijk namens Porto ook een makkelijk gegeven rode kaart. De wedstrijd liep even volledig uit de hand en lag lange tijd stil. Toen er weer gevoetbald werd, had Porto nog 20 minuten om iets aan de achterstand te doen. Het was echter Atlético dat na een counter de wedstrijd in het slot gooide.

Angel Correa rondde de tegenaanval af met een schuiver in de lange hoek en niet veel later maakte Rodrigo de Pau zelfs de 0-3. In de 96ste minuut maakte Sergio Oliveira met een penalty nog de 1-3, maar de wedstrijd was al lang beslist. Porto moet genoegen nemen met een derde plaats en mag na de winter verder in de Europa League.

AC Milan - Liverpool

AC Milan wist dat het voor een hels karwei stond. De Italianen moesten winnen van titelfavoriet Liverpool om een kans te hebben op de volgende ronde. Na een half uur leek Milan hard op weg naar een stunt. Tomori tikte de 1-0 van dichtbij binnen en bracht het San Siro in extase.

Vanaf dat moment liet Liverpool echter zien waarom het al jaren één van de beste ploegen van Europa is. Salah sloeg met een knappe goal een eerste deuk in het geloof van Milan en na rust gooide Divock Origi de boel in het slot. Het werd 1-2 en daarmee is Milan klaar in Europa. Liverpool gaat als groepswinnaar door naar de achtste finales.

Volledig scherm Zlaten is teleurgesteld na de nederlaag tegen Liverpool © REUTERS

Real Madrid door als groepswinnaar

Madrid gaat als groepswinnaar naar de loting voor de achtste finales van de Champions League. De koploper uit de Spaanse competitie versloeg dinsdag in de afsluitende groepswedstrijd Internazionale, dat ook al zeker was van een vervolg in de belangrijkste Europese clubcompetitie. Het werd 2-0.

Toni Kroos bracht Real na ruim een kwartier spelen aan de leiding. De Duitse middenvelder schoot met links raak in de rechterbenedenhoek. Denzel Dumfries deed alleen de eerste helft mee bij Inter. De Nederlandse verdediger kreeg in de 24e minuut ruzie met Vinícius Júnior, die zich in het strafschopgebied in een duel met Dumfries makkelijk liet vallen. De scheidsrechter trapte er niet in.

Het duurde tot diep in de tweede helft dat de 2-0 viel. Die treffer was fraai. Marco Asensio schoot de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied met zijn linkerbeen, via de binnenkant van de paal, in het doel. Inter stond op dat moment al met een man minder op het veld na rood voor Nicolò Barella.

Stefan de Vrij maakte na een blessure weer deel uit van de selectie van Inter. De oud-Feyenoorder bleef op de reservebank zitten. Sjachtar Donetsk speelde in de andere groepswedstrijd gelijk tegen FC Sheriff (1-1). Sheriff gaat als nummer 3 naar de tussenronde van de Europa League en Sjachtar is uitgeschakeld.

Malen in Champions League opnieuw trefzeker voor Dortmund

Donyell Malen heeft dinsdag opnieuw gescoord voor Borussia Dortmund. De Oranje-international opende in de laatste groepswedstrijd van de Champions League tegen Besiktas (5-0) na een half uur spelen de score. Malen was de vorige speelronde tegen Sporting Portugal ook trefzeker en in de laatste drie competitieduels scoorde hij ook twee keer.

Malen kreeg de bal aangespeeld van Jude Bellingham. De aanvaller schoot de bal met links via keeper Ersin Destanoglu in het doel (1-0). Marco Reus verdubbelde in de blessuretijd van de eerste helft de voorsprong door een strafschop te benutten.

Reus zorgde in de 53e minuut, na een goede combinatie, ook knap voor de 3-0. De ingevallen Erling Haaland kopte halverwege de tweede helft de 4-0 binnen. Haaland scoorde daarna nog eens met zijn hoofd, uit een hoekschop. Malen deed het gehele duel mee bij Dortmund. Besiktas speelde vanaf de 43e minuut met een man minder na een rode kaart voor de Braziliaan Welinton.

Het duel was niet meer van groot belang. Borussia Dortmund kon al niet meer als tweede eindigen in de poule van Ajax en gaat als nummer 3 door naar een tussenronde in de Europa League. Het puntloze Besiktas is voor dit seizoen klaar in Europa.