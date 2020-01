Atlético Madrid haalt Carrasco terug uit China

Carrasco brak door bij AS Monaco en ging in 2015 naar Atlético Madrid, waarmee hij in zijn eerste seizoen direct de finale van de Champions League haalde. De Belg tekende als invaller in de eindstrijd tegen Real Madrid voor de gelijkmaker (1-1). Via strafschoppen ging Atlético alsnog onderuit.



De 'Rode Duivel' kwam in 124 wedstrijden voor de Madrilenen tot 23 doelpunten en 17 assists. Bij Dalian Yifang maakte Carrasco in ruim vijftig wedstrijden 23 doelpunten en gaf hij 17 assists. Met de nationale ploeg pakte de Belg in 2018 brons op het WK in Rusland.