Atlético Madrid rekent eenvoudig af met piepjong AS Monaco

Atlético Madrid heeft vanavond in Wanda Metropolitano eenvoudig afgerekend met AS Monaco: 2-0. Het was voor de piepjonge ploeg van coach Thierry Henry alweer de vierde nederlaag in vijf duels.

AS Monaco boekte afgelopen zaterdag (0-1 bij SM Caen) dan eindelijk de eerste overwinning onder de nieuwe coach Thierry Henry, maar dat vertrouwen kon de nummer 19 van de Franse competitie niet meenemen naar Madrid. Atlético kwam al na twee minuten op voorsprong via een schot van middenvelder Koke, dat nog van richting werd veranderd door Benoit Badiashile. De Franse sterspeler Antoine Griezmann maakte er met buitenkantje links in de 24ste minuut al 2-0 van voor Atlético Madrid.



Na een handsbal van de Montenegrijnse verdediger Stefan Savic (rode kaart) kreeg AS Monaco via invaller en aanvoerder Radamel Falcao een uitgelezen kans om het nog een beetje spannend te maken in de spanning, maar de Colombiaanse spits schoot vanaf elf meter naast tegen zijn oude club.

Een verklaring voor de zwakke resultaten van AS Monaco, in 2017 nog kampioen van Frankrijk en halve finalist in de Champions League, ligt in de grote leegloop van de afgelopen twee zomers. Aan het einde van de wedstrijd stonden er bij Monaco drie spelers van 17 jaar en twee spelers van 18 jaar op het veld.

Atlético Madrid gaat nu aan kop in poule A met twaalf punten na vijf duels. Borussia Dortmund kan zich vanavond als tweede club in deze poule plaatsen voor de achtste finales bij winst op Club Brugge. De ploeg van Ruud Vormer, Stefano Denswil, Sofyan Amrabat en Arnaut Danjuma Groeneveld is al wel zeker van een plek in de Europa League, maar maakt bij winst in Duitsland ook nog een kans op overwintering in de Champions League.

