Atlético Madrid wil Rebic, PSV maakt werk van Amerikaanse back

De transferperiode in Europa is geopend en dus regent het nieuwtjes over spelers die hun contract verlengen of juist wisselen van club. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Ook Rebic op weg naar Madrid

Eintracht Frankfurt lijkt opnieuw een aanvaller aan Madrid kwijt te raken. Atlético heeft zijn oog laten vallen op Ante Rebic. Volgens L’Equipe en Sky heeft de Spaanse club 40 milloen euro over voor de 25-jarige Kroaat. Luka Jovic, de Servische aanvalspartner van Rebic, verruilde Frankfurt onlangs voor Real Madrid. Aan die transfer hield de Bundesligaclub 60 miljoen euro over.

Volledig scherm Ante Rebic. © REUTERS

PSV maakt werk van Gloster

PSV volgt de Amerikaanse linksback Chris Gloster (18) al een tijdje en is na een goed toernooi tijdens het WK voor spelers onder 20 jaar serieus in de jeugdinternational geïnteresseerd. Afgelopen week heeft de club een bod bij zijn huidige club Hannover 96 uitgebracht op de jeugdinternational, zo laat de Amerikaanse tv-zender ESPN inmiddels weten.

Gloster is al langer in beeld bij PSV en kan een linksback voor de toekomst worden en mede via Jong PSV de volgende stap zetten. Hij heeft nog maar een eenjarig contract in Hannover en wil zelf graag naar Eindhoven komen, waar zijn Amerikaanse ploeggenoot Richie Ledezma (18) speelt.

Gloster hoeft vanwege zijn nog maar een jaar durende contract niet de hoofdprijs te kosten. Hij speelt pas een jaar in Hannover en is afkomstig van de Red Bulls Academy in New York.

Volledig scherm Chris Gloster (l) in gesprek met trainer Mirko Slomka. © BSR Agency

Damen op proef bij Cambuur

Grad Damen krijgt de kans om zich te bewijzen bij SC Cambuur. De 21-jarige middenvelder speelde het afgelopen seizoen voor NAC, waar zijn aflopend contract niet werd verlengd. Hij kwam ook uit voor Helmond Sport. Damen is vanaf morgen drie dagen op proef in Leeuwarden.

Volledig scherm Grad Damen (l) in duel met Michel Vlap. © BSR Agency

Zaha enkel voor 100 miljoen pond weg?

Crystal Palace wil volgens Daily Mail ruim 111 miljoen euro (zo'n honderd miljoen pond) ontvangen voor sterspeler Wilfried Zaha. Sky meldt dat Arsenal een bod wil uitbrengen op de aanvaller die vorig seizoen indruk maakte bij Crystal Palace.



De 26-jarige Ivoriaan genoot de jeugdopleiding van Crystal Palace. In 2013 verhuisde hij naar Manchester United, maar twee jaar later nam Crystal Palace hem weer over. De club lijkt nu de hoofdprijs te willen vangen voor Zaha, aangezien het er ook op lijkt dat Aaron Wan-Bissaka zal vertrekken (waarschijnlijk naar ManU).

Volledig scherm Zaha. © Action Images via Reuters

Ould-Chikh op stage bij Vitesse

Bilal Ould-Chikh gaat in de voorbereiding op het nieuwe seizoen stagelopen bij Vitesse. Dat liet de club vandaag weten via Twitter. Ould-Chikh (21) stond te boek als een supertalent, maar die verwachtingen heeft de technische buitenspeler nog niet kunnen inlossen.



In Nederland speelde hij eerder al bij FC Twente en FC Utrecht. Na zijn periode in Twente vertrok Ould-Chikh naar Portugal om voor Benfica te gaan spelen, maar dat avontuur mislukte. Ould-Chikh speelde de tweede helft van het afgelopen seizoen voor het Turkse Denizlispor, maar dat werd eveneens geen succes.

'Juve’ heeft Pellegrini binnen

Luca Pellegrini speelt komend seizoen voor Juventus. Het 20-jarige talent stond onder contract bij AS Roma, dat de eigen jeugdspeler afgelopen winter al uitleende aan Cagliari. Leonardo Spinazzola bewandelt dan weer de omgekeerde weg en gaat van Turijn naar Rome.

Liverpool huurt jeugdspeler weer uit

Als het aan ESPN ligt, speelt Marko Grujic volgend seizoen weer op huurbasis voor Hertha BSC. De club zou zeer geïnteresseerd zijn om de 23-jarige Serviër opnieuw te huren van de Champions League-winnaar. Volgens ESPN zouden ook Eintracht Frankfurt en Werder Bremen interesse hebben in de middenvelder.

Volledig scherm Grujic. © REUTERS

Wil Chelsea Morata terughalen?

Álvaro Morata heeft nog een leencontract van een jaar bij Atlético Madrid, maar volgens Goal zou Chelsea, waarvan Atlético de Spaanse spits leent, de optie om hem eerder terug te halen kunnen lichten. Het medium meldde dat Atlético-trainer Diego Simeone graag ziet dat Morata blijft in de Spaanse hoofdstad na zijn sterke halve seizoen.