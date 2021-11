ATP Finals: Medvedev met moeite langs Zverev

Tennisbond WTA: We hebben garantie dat Peng veilig is

Tennisster Peng Shuai is veilig en wordt niet bedreigd. Steve Simon, voorzitter van de profbond voor tennissters WTA, zegt dat in gesprek met The New York Times. ,,We hebben van meerdere bronnen, waaronder de Chinese tennisbond, de bevestiging gekregen dat ze veilig is en niet wordt bedreigd.”

13:31