ATP hervat seizoen op 14 augustus in Washington

Het tennisseizoen wordt na een coronapauze van ruim vijf maanden op 14 augustus hervat in Washington. Dat heeft de ATP vanmiddag bekendgemaakt. Een week later verplaatst het circus zich voor de Masters naar Cincinnati, waarna op 31 augustus de US Open staat gepland. Het Grand Slam-toernooi in New York wordt afgewerkt zonder publiek, zo bevestigde gouverneur Andrew Cuomo gisteren.