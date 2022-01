ATP noemt zaak Djokovic ‘schadelijk voor sport’

Djokovic is niet gevaccineerd tegen het coronavirus, maar dacht vanwege een in december opgelopen besmetting wel het land in te mogen. ,,De verwarring die is ontstaan onderstreept de noodzaak voor meer duidelijkheid, een betere communicatie en meer begrip”, zei ATP. ,,Van alle partijen. Het is duidelijk dat Novak dacht dat hij de noodzakelijke medische vrijstelling had. De autoriteiten dachten daar anders over. Een zeer vreemde gang van zaken. Dit moet in de toekomst voorkomen worden.”