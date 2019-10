ATP stelt Italiaan Gaudenzi aan als voorzitter

,,Namens de spelers wil ik Andrea welkom heten”, zei Novak Djokovic, de voorzitter van de spelersraad. ,,Als voormalig tennisser heeft hij in onze schoenen gestaan en na zijn loopbaan is hij een succesvolle ondernemer geweest. We kijken ernaar uit om de spelers en de sport verder te helpen.”

Gaudenzi won in zijn carrière drie ATP-titels; in Casablanca, Bastad en Sankt Pölten. Hij reikte in 2005 tot de 18e plaats op de wereldranglijst.

In maart van dit jaar bleek dat Kermode, voorzitter sinds 2014, na dit jaar zou stoppen. Vanuit de tennissers was al enige tijd sprake van twijfels over een nieuwe termijn, al kreeg hij nog steun van Rafael Nadal, die de hoop uitsprak dat alles bij het oude zou blijven. Kermode stond aan de basis van de komst van nieuwe toernooien zoals de Next Gen ATP Finals in Milaan en de ATP Cup, een landentoernooi dat in 2020 voor het eerst wordt gehouden in Australië.