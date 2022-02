Auger-Aliassime verslaat Tsitsipas en schrijft tennistoernooi Rotterdam op zijn naam

WTT Rotterdam Max Verstappen inspiratie­bron voor Stefanos Tsitsipas: ‘Als ik meer kan zijn zoals hij, ga ik ook meer winnen’

Stefanos Tsitsipas jaagt vanmiddag op zijn eerste titel in Rotterdam. Als de Griek het ABN Amro World Tennis Tournament wint, is dat een klein beetje dankzij de inspiratie die Max Verstappen hem gaf en het geloof dat Richard Krajicek in hem had.

12:02