Australian Open ‘drie weken doorgeschoven’, Rotterdam gaat uit van ‘goede oplossing’

De Australische kranten weten het zeker. De Australian Open, het eerstvolgende grand slam, gaat door en begint op 8 februari, drie weken later dan gepland. Daarmee komt het ATP-toernooi in Rotterdam, met een originele startdatum van eveneens 8 februari, wellicht in serieuze problemen.

Gerenommeerde Australische media melden vandaag dat de toernooiorganisatie van de Australian Open de plannen en protocollen aan de tennissers heeft meegedeeld. Daarin meldt toernooidirecteur Craig Tiley dat spelers van 15 tot 17 januari naar het land mogen reizen, dan in quarantaine moeten en dat het toernooi op maandag 8 februari begint. Een uitstel van het eerste grand slam van 2021 werd al langer verwacht, nu is duidelijk dat het drie weken later zou moeten beginnen.

Wat dat betekent voor het ABN Amro World Tennis Tournament in Ahoy, in de week van 8 februari op de tenniskalender, is nog onduidelijk. Maar een doorgang in die week lijkt in dit scenario onwaarschijnlijk, met de beste 100 spelers van de wereld die op dat moment waarschijnlijk in Australië verblijven. Vanuit Rotterdam komt een korte reactie: ,,Op dit moment is het alleen een wens van de Australian Open die is gecommuniceerd. Vanuit de ATP (de toernooien én de spelers) is hier nog geen definitieve reactie op gegeven. We willen daar niet op vooruit lopen, maar gaan er van uit dat we tot een goede oplossing komen.”

Andere plek op kalender

Begin september vertelde toernooidirecteur Richard Krajicek hoe de editie van 2021 eruit zou kunnen gaan zien. Hij ging uit van 3000 tot 3500 toeschouwers per dag. Zijn enige zekerheid was dat het ABN Amro-toernooi door zou gaan. ,,Tenzij overheidsregels dat verbieden of het internationale vliegverkeer plat komt te liggen.” Met een zelf geregisseerd uitstel van de Australian Open hield Krajicek logischerwijs geen rekening. Hij heeft vooralsnog pas twee spelers vastgelegd: Daniil Medvedev en Jannik Sinner.

Mogelijk kan het toernooi in Rotterdam ook een andere plek op de kalender vinden. Maar dat is nog niet zo eenvoudig, want dat betekent onherroepelijk dat andere evenementen in de knel komen. Zo dreigt opnieuw een chaos in het tennis. Dit jaar besloot Roland Garros, zonder overleg met de internationale bonden of spelers, dat het toernooi vanwege de pandemie niet in mei/juni maar vanaf eind september zou worden gespeeld. De grand slams trekken hun eigen plan en denken niet in het belang van de sport, luidt de kritiek.

De plannen van de Australian Open zijn overigens bijzonder streng. Spelers moeten via chartervluchten invliegen op de drie genoemde dagen. De quarantaineperiode begint pas als de laatste speler is gearriveerd. Pas vanaf de achtste dag (en drie negatieve tests) mogen spelers trainen, met één coach aan hun zijde. Buiten het spelershotel en de tennisbanen in Melbourne is hun bewegingsvrijheid beperkt. Maar het prijzengeld blijft intact. De regio Victoria, waar Melbourne toebehoort, vreest dat het met verwelkomen van vele tennissers het coronavirus weer terugkeert.

