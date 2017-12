Australian Open gunt in rechtszaak verwikkelde Azarenka wildcard

De 28-jarige Azarenka maakte in juni haar rentree in het WTA-circuit. Op Wimbledon ging ze in de vierde ronde onderuit tegen de Roemeense Simona Halep. Daarna speelde Azarenka niet meer omdat ze verwikkeld raakte in een rechtszaak met haar ex over de voogdij over haar in december 2016 geboren zoon. Zo ontbrak Azarenka op de US Open en in de finale van de Fed Cup, die Wit-Rusland van de Verenigde Staten verloor.



,,De huidige situatie van Victoria is heel moeilijk voor haar en we hebben geprobeerd om alle mogelijke ondersteuning te bieden'', zegt Craig Tiley, toernooidirecteur van de Australian Open over de huidige nummer 210 van de wereld. ,,Als tweevoudig kampioen vinden wij dat ze recht heeft op een wildcard.''

Azarenka waardeert de uitnodiging. ,,Het is een moeilijk jaar geweest. Op deze manier kan ik 2018 positief beginnen.''